Bundesweiter Warntag In der Prignitz heulen 184 Sirenen Von Hanno Taufenbach | 14.09.2023, 16:27 Uhr Am Bundesweitenr Warntag heulten in der Prignitz 184 Sirenen. Foto: Patrick Pleul up-down up-down

Der Bundesweite Warntag am Donnerstag war erfolgreich. In der Prignitz heulten die Sirenen, von denen es hier besonders viele gibt. Katastrophen-Schutzexperte Marcus Bethmann erklärt, warum das so ist.