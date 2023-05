Im Freibad Perleberg wird ein Familienfest veranstaltet. Symbolfoto: René Hill/Archiv up-down up-down Perleberg Bündnis für Familie veranstaltet Familienfest im Freibad Von Haley Hintz | 25.05.2023, 08:30 Uhr

Das lokale Bündnis für Familie Perleberg lädt in diesem Jahr wieder zu einem Familienfest in das Freibad in Perleberg ein.