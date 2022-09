Aufmerksam hören die Schollschüler zu, was ihnen Corinna Ruba erzählt und das Orchester ihnen vorspielt. Foto: Renè Hill up-down up-down Grundschulkonzert in Perleberg Mit Max und Marie zu Mussorgskis Bilder einer Ausstellung Von Renè Hill | 27.09.2022, 15:11 Uhr

Die Neue Philharmonie Neubrandenburg ist seit vielen Jahren mit Grundschulkonzerten in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, nun auch in Brandenburg. Eine Station war die Geschwister-Scholl-Grundschule in Perleberg.