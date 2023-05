Jens Ohle jongliert auf dem Hochrad mit Pfanne, Feuerspuckerfackel und einem Ei und selbst der steinerne Roland sieht zu. Foto: Kai Horstmann up-down up-down Straßenkunstfestival PerleBÄM! Künstler verwandeln Perlebergs Altstadt in Open air-Bühne Von Kai Horstmann | 08.05.2023, 14:56 Uhr

Veranstalter, Künstler, Gastronomen und Händler zeigen sich nach dem zweiten PerleBÄM! am Sonntag mehr als zufrieden. Tausende Zuschauer kamen in die Innenstadt. So fällt das erste Resümee aus.