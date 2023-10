Bauarbeiten an der Neuen Mühle Perleberger Ausflugslokal „Neue Mühle“ trotz Bauarbeiten erreichbar Von Renè Hill | 17.10.2023, 16:22 Uhr Das Gasthaus „Neue Mühle“ erwartet seine Gäste nach wie vor zu den üblichen Öffnungszeiten. Foto: Renè Hill up-down up-down

Seit zwei Wochen wird in Perleberg die Wehrbrücke an der „Neuen Mühle“ saniert. Zum Baubeginn gab es Irritationen zur Erreichbarkeit des Gasthauses. Doch von der Sperrung ist nur der Rad- und Wirtschaftsweg hinter dem Gasthaus betroffen. So ist die Situation.