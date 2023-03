Ali Mohamad freut sich, im Perleberger Barbershop Kunden wie Eric Trebus begrüßen zu können. Trebus war bisher Stammkunde im Wittenberger Barbershop. Foto: Renè Hill up-down up-down Nach Pritzwalk und Wittenberge Barbershop eröffnet in Perleberg – und das Angebot ist nicht nur für Männer Von Renè Hill | 20.03.2023, 17:11 Uhr | Update vor 1 Std.

Seit Montag gibt es auch in Perleberg einen Barbershop. Mahmoud Mohamad hat seinen dritten Shop in der Prignitz eröffnet und die Stühle waren direkt alle besetzt. Er erzählt, was die Kunden hier erwartet.