Neue Ausstellung am Schuhmarkt Vier Künstler erforschen in Perleberg die Vielfalt der Landschaften Von Caroline Hähnel | 02.10.2023, 09:37 Uhr Noch hängen in Rolf Sellmanns Atelier seine eigenen Werke an der Wand. Ab kommender Woche zieht dort eine Gruppenausstellung zum Thema Landschaft ein. Foto: Caroline Hähnel up-down up-down

Was ist eine Landschaft? Eine Ausstellung in Perleberg mit Gemälden und Skulpturen will dem ab 6. Oktober nachgehen. Organisiert hat sie der Maler Rolf Sellmann. Das erwartet die Besucher.