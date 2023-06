Die letzten beiden Damhirsche, die nach einem Einbruch im Tierpark noch in der Stadt Perleberg unterwegs waren, sind nun wieder in ihrem Gehege. Foto: Renè Hill up-down up-down Tierpark Perleberg Ausgebüxte Damhirsche seit Sonnabendabend wieder im Tierpark Von Renè Hill | 05.06.2023, 11:06 Uhr

Die Damwildherde ist wieder komplett. Noch bis Sonnabendabend waren zwei Damhirsche im Perleberger Stadtgebiet unterwegs. Bürger riefen immer wieder bei der Polizei an. So kamen die Tiere zurück in den Tierpark.