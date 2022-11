Das Interesse an einer Ausbildung beim Rettungsdienst ist groß. Auf der Go! 2019 informierte Ausbildunsgleiter Thoralf Buls die Schüler über Inhalte und Voraussetzungen. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down Ausbildungsmesse Go! 2022 in Perleberg Lehrstelle oder Studium: Ausbildung in der Prignitz Von Hanno Taufenbach | 09.11.2022, 20:02 Uhr

Schnell, direkt und einfach kannst du dich auf der Go! über Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Die Ausbildungsmesse startet am Sonnabend in der Rolandhalle. 82 Betriebe und Institutionen nehmen teil. Nutze diese Chance!