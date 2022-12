Das rumänische Folkloreensemble „Augustin Bena“ in der Perleberger Sankt-Jacobi-Kirche. Foto: Renè Hill up-down up-down Deutsch-rumänische Partnerschaft Rumänische Klänge füllen Perleberger Sankt-Jacobi-Kirche Von Renè Hill | 08.12.2022, 17:01 Uhr

Der Partnerschaft der Landkreise Prignitz und Alba sowie der starken rumänischen Gemeinde in der Rolandstadt ist es zu verdanken, dass das Folkloreensemble „Augustin Bena“ am Mittwochabend in der Sankt-Jacobi-Kirche gastierte.