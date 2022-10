Kulturamtsleiter Frank Riedel (links) empfängt am Donnerstagabend im Namen der Stadt Perleberg Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer auf dem Großen Markt. Foto: Renè Hill up-down up-down Radtour durch 31 Altstädte Angermündes Bürgermeister macht Station in Perleberg und Lenzen Von Renè Hill | 28.10.2022, 15:11 Uhr

Zu einer ungewöhnlichen Radtour ist Angermündes Bürgermeister am Donnerstag aufgebrochen. In fünf Tagen will er 31 Altstädte besuchen. Somit auf das Engagement der AG Städte mit historischen Stadtkernen aufmerksam machen.