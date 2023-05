Die Sternfahrt mit dem Ziel Perleberg startet zu unterschiedlichen Zeiten in den Abfahrtsorten. Foto: zvs up-down up-down Anradeln in der Prignitz Saisonauftakt am Sonnabend: Sternfahrt führt nach Perleberg Von Hanno Taufenbach | 03.05.2023, 18:09 Uhr

Mit einer Sternfahrt startet die Prignitz am Sonnabend in die Radsaison. Ziel ist Perleberg am dortigen Kreiskrankenhaus. Das hat einen guten Grund. Die Klinik veranstaltete einen Tag der offenen Tür und bietet Außergewöhnliches.