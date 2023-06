Alarmstufe Rot! Am 20. Juni protestiert das Krankenhaus Perleberg gegen die Gesundheitspolitik. Foto: Krankenhaus Perleberg up-down up-down Gefährliche Krankenhausreform Alarmstufe Rot: Deshalb ruft das Perleberger Krankenhaus zum Protest auf Von Hanno Taufenbach | 16.06.2023, 05:00 Uhr

Das Krankenhaus Perleberg ist in Gefahr. So sieht es Geschäftsführer Karsten Krüger. Eine chronische Unterfinanzierung und die Reformpläne von Minister Lauterbach seien die Gründe dafür. Am Dienstag wird protestiert.