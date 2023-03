Notarzt Tomasz Frackowiak (l.) und Chefarzt Henning Meinhold werten in der Notaufnahme Perleberg die Werte eines Patienten aus. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down Notaufnahme Perleberg Der tägliche Wettlauf gegen den Tod Von Hanno Taufenbach | 09.03.2023, 10:51 Uhr

In der Notaufnahme Perleberg befinden sich Ärzte täglich in einem Wettlauf gegen den Tod. Manchmal entscheiden freie Kapazitäten, ob ein Leben gerettet werden kann. Ein Beispiel zeigt, was das heißt.