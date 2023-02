Viele Menschen leiden an Übergewicht. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Gesundheit Adipositas: Infoveranstaltung im Ärztehaus Perleberg Von Martina Schwenk | 03.02.2023, 10:16 Uhr

Das Adipositaszentrum in Perleberg will 2023 weiter Aufklärungsarbeit leisten. Die erste Infoveranstaltung findet am 15. Februar statt.