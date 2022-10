Nicht nur die Ehemaligen machen beim 51. Klassentreffen eine Reise in die Vergangenheit. Auch die Schule geht nicht leer aus. Gabriele Fischer bekommt eine Reproduktion des Abschlussfotos von 1971, auf der die Namen der Absolventen eingetragen sind. Foto: Caroline Hähnel up-down up-down Klassentreffen in Perleberg Ehemalige erinnern sich: Lehrer sucht Frau in der Rolandschule Von Caroline Hähnel | 03.10.2022, 15:31 Uhr

Die Rolandschule in Perleberg wurde am Samstag zum Ort einer Zeitreise. Elf ehemalige Schüler der Abschlussklasse von 1971 trafen sich, um noch einmal die Räume zu sehen, in denen sie zehn Jahre lang Unterricht hatten.