Das hölzerne Modell des Wittenberger Uhrenturms wird der scheidende Landrat Trosten Uhe als Erinnerungsstück an seine Amtszeit mit nach Hause nehmen. FOTO: Hanno Taufenach up-down up-down Abschied von Landrat Torsten Uhe „Ich kann zufrieden und erfüllt gehen“ Von Hanno Taufenbach | 28.07.2022, 16:24 Uhr

Nach acht Jahren als Landrat legt Torsten Uhe nun sein Amt nieder, übergibt an die nächste Generation. Er verabschiedet sich mit einem Blick in sein Büro, seine politische Vergangenheit und in seine private Zukunft.