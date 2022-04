Sichtlich erfreut ist Ingeborg Thiel über die Glückwünsche, die ihr Angelika Hruba-Rohr im Namen des Orsvorstehers Armin Schwarz überbringt. FOTO: Renè Hill Glückwünsche zum Geburtstag 95-Jährige fühlt sich wohl im Perleberger Ortsteil Quitzow Von Renè Hill | 08.04.2022, 16:30 Uhr

In Schlesien geboren, kam Ingeborg Thiel über mehrere Stationen in Sachsen und Berlin vor zwei Jahren in die Prignitz. Hier feierte sie am Donnerstag ihren 95. Geburtstag. Dabei waren auch ihre sechs Kinder.