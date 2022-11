Sind von Beginn an Verkäuferinnen in der Perleberger Stinshoff-Filiale: Ines Lange (links) und Delia Ebel. Foto: Renè Hill up-down up-down Schuhgeschäft Seit 30 Jahren in Perleberg - Stinshoff-Schuhe feiert Jubiläum Von Renè Hill | 01.11.2022, 15:58 Uhr

Am 26. Oktober 1992 eröffnete die Stinshoff-Schuhe GmbH ihre Perleberger Filiale. 30 Jahre lang hat sich das Geschäft in der Rolandstadt behaupten können. Vom ersten Tag an mit dabei sind die Verkäuferinnen Ines Lange und Delia Ebel.