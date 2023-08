26. Lotte-Lehmann-Woche Perleberg Abschied von Perleberg mit „The Sound of Music!“ in Sankt-Jacobi-Kirche Von Renè Hill | 13.08.2023, 13:06 Uhr Der junge Bariton Bruno Szabo bei seinem Auftritt mit Schumanns „Die beiden Genradiere“. Foto: Renè Hill up-down up-down

Mit dem Abschlusskonzert und der Preisvergabe an vier junge Sängerinnen ging am Sonnabend die 26. Lotte-Lehmann-Woche zu Ende. So verlief der Abschied in der Perleberger Sankt-Jacobi-Kirche.