Die Eltern Jessica Stahl und Enrico Rudnitzki sind stolz auf ihre kleine Tochter und freuen sich auf die gemeinsame Zeit mit ihr. FOTO: Gina Werthe 100. Baby geboren Jubiläumsbaby wollte nicht den einfachen Weg Von Gina Werthe | 03.05.2022, 16:27 Uhr

16 Stunden lag Mama Jessica Stahl in den Wehen, bis die kleine Sophie am 30. April dann endlich per Kaiserschnitt zur Welt kam. Damit ist sie das 100. Baby, das im Krankenhaus Perleberg geboren wurde.