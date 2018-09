Parchim : Zwei Jahrzehnte deftig futtern

Pütter Mittagstisch hat sich als Familienbetrieb fest in Parchim etabliert. Am 5. Oktober wird runder Geburtstag gefeiert

von Carlo Ihde

24. September 2018, 05:00 Uhr

Bratklops, Frikassee, Kassler, Steak: Was heute noch auf der Tageskarte des Pütter Mittagstisches stehen könnte, ist das Eröffnungsangebot, mit dem Sven Kind am 5. Oktober 1998 seine ersten Gäste satt machte. Seit bald 20 Jahren wird jeden Tag frisch gekocht, verarbeitet das heute zehnköfpige Team bis zu 100 Kilo Kartoffeln am Tag, werden ungefähr 400 Mittagsportionen ausgereicht. Doch angefangen hatte alles viel kleiner.

Chef Sven Kind hatte zwar ursprünglich in der Gastronomie gelernt. „Aber wie das nach der Wende so war, es ging mit der Gastronomie zurück, und ich habe dann erstmal fünf Jahre auf dem Bau gearbeitet“. Dann ergaben sich neue Chancen. Mutter Amelie konnte die alte Kantine in der Mühlenstraße übernehmen, Sohn Sven kam mit dazu. Sich selbständig machen, war damals ein Risiko. Einige Mitarbeiter sind seit dem ersten Tag an dabei. Vor 14 Jahren stieg Schwester Sandra Domrös mit ein. Heute ist es ein wahrer Familienbetrieb mit zwei Standorten in der Langen Straße und im Parchim-Center, dazu kommt ein Partyservice.

Viel Arbeit, der er in all der Zeit nie überdrüssig geworden ist. „Aufhören wollte ich eigentlich nie“, sagt Sven Kind. Man habe eher immer weiter geguckt, wie kann man sich breiter aufstellen, eine Kantine beim BBM-Einrichtungshaus hat man gehabt.. Vor wenigen Jahren zahlte sich der Fleiß aus, 2014 machte die Familie einen zweiten Standort im Parchim-Center auf, 2015 nach langem Warten und einem dreiviertel Jahr der Renovierungsarbeiten zog mit dem Mittagstisch auch ein modernes Ambiente in die Lange Straße. Die Zutaten landen dort aus allen Himmelsrichtungen an, aus Perleberg, Rostock und Lübeck.

Was den Mittagstisch auszeichnet, sei die Beharrlichkeit, mit der auf Hausmannskost gesetzt wird. „Und es kommt bei uns kein fertiges Schnitzel in die Pfanne, alles wird selbst gemacht“, so Sandra Domrös. Nicht jeder Versuch, diesen Rahmen etwas aufzuweiten, war von Erfolg gekrönt. Ein panierter Gemüsebratling erwies sich als Ladenhüter. „Wir haben damit mal versucht, auf die Vegetarierer zuzugehen, aber die Leute wollen eher das klassische Programm“, sagt Sandra Domrös. Nichts desto trotz reagiere man auch flexibel darauf, falls jemand kein Fleisch wolle, dann kommt aus der Küche auch mal ein schnelles Rührei. „Aber andere vegetarische Sachen wurden nie in den Größenordnungen nachgefragt, dass man das dauerhaft vorhalten kann“, so Sven Kind. Wenn unter der Woche die Schüler der Reuter-Schule herbeiströmen, wird auf kindgerechte Menüs gesetzt. Wenn am Mittwoch Markt ist, verbinden vor allem viele ältere Leute die Einkaufstour mit einem Mittag beim Pütter. Und was mag der Chef selber am liebsten? „Kohlrouladen. Aber die gibt es nicht so häufig. Das ist viel Arbeit, wenn wir hundert Stück von Hand wickeln“, sagt er. Seine Schwester schwärmt vom Möhren- und Weißkrautsalat: „Bisschen Zitronensaft und Zucker, die Rohkost ist mir noch nicht über“, so Sandra Domrös. Hinter zwei Jahrzehnten Fleiß ist nun die Belohnung gesetzt. Deshalb soll am 5. Oktober groß gefeiert werden. Der Jubiläumsspeiseplan wird noch gestrickt und auf einige Überraschungen in den Tagen druhmherum dürfen sich die Gäste auch freuen. Was genau sei noch nicht verraten. „Wir wollen uns damit bei unseren vielen Kunden bedanken“,sagt Sven Kind.