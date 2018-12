Parchim : Zwei große Vorhaben für 2019

Amt Parchimer Umland will Schule Domsühl erweitern

von Simone Herbst

28. Dezember 2018, 12:00 Uhr

Neben Projekten in den amtsangehörigen Gemeinden plant auch die Amtsverwaltung im kommenden Jahr zwei größere Investitionen. So soll neben der Erneuerung und Umrüstung der Beleuchtung am Amtsgebäude in der Parchimer Weststadt (Gesamtkosten ca. 37 000 Euro) auch die Amtsschule in Domsühl saniert und zum Teil erweitert werden.

Das Projekt, das sowohl den Grundschul- als auch den Realschulstandort einschließt, wird eine Investition von ca. 10 Millionen Euro ausmachen und EU-weit ausgeschrieben. Die Verwaltung hat bereits Ende August Landesförderung über das Programm integrierte ländliche Entwicklung (ILERL) sowie Kofinanzierungsmittel beantragt.

Die Domsühler Einrichtung wird derzeit von 99 Grundschülern sowie 162 Realschülern von Klasse fünf bis zehn besucht.