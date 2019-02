Parchim : Zehn Büros im Wettstreit

Architektenwettbewerb für Kinder- und Bildungszentrum – Entscheidung im Juli

von Simone Herbst

22. Februar 2019, 05:00 Uhr

Groß ist das Interesse der Kreisstädter an den Planungen für die Regimentsvorstadt: Bereits 2017 hatte die Stadtvertretung beschlossen, für die größte innerstädtische nicht überbaute Fläche ein Bauleitverfahren in Gang zu setzen. Zunächst soll Baurecht für ein etwa neun Hektar großes Teilgebiet geschaffen werden. Neben Bauplätzen für Eigenheime und Mehrfamilienhäuser soll hier auch ein Kinder- und Bildungszentrum mit Kindertagesstätte und Schule entstehen. Die Trägerausschreibung über den Landkreis ist gelaufen, und der Zuschlag im Zuge eines Interessenbekundungsverfahrens erhielt der DRK-Kreisverband Parchim (SVZ berichtete).

Am 4. Januar war Auftakt für den europaweit ausgeschriebenen Architektenwettbewerb. 47 Bewerbungen waren bei der Stadt eingegangen, 44 von deutschen Büros, zwei aus Österreich und eines aus Spanien. Wie Parchims Bauamtsleiter Frank Schmidt informierte, sollen zehn Büros, darunter auch „junge“, nun die Möglichkeit bekommen, ihre Wettbewerbsentwürfe einzureichen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter: Detaillierte Absprachen und Kolloquium sind noch für Februar geplant. Bis Ende April sollen die Wettbewerbsunterlagen vorliegen, die dann durch eine Jury bewertet werden. Die Entscheidung über die Platzierungen werden am 3. Mai bekanntgegeben und die Arbeiten anschließend im Rathaus zu sehen sein. Nach Verhandlungen mit den drei Erstplatzierten soll Mitte Juli feststehen, an welches Büro der Auftrag für die Planung des Kinder- und Bildungszentrum gehen wird.