Parchim : Wenig Geld für Jugendarbeit

Nur 12 000 Euro ür die reine Jugendarbeit in den zehn amtsangehörigen Gemeinden.

von svz.de

27. Dezember 2018, 20:32 Uhr

Für die Jugendarbeit im gesamten Bereich des Amtes Parchimer Umland hatte die Verwaltung im jetzt zu Ende gehenden Jahr 58 000 Euro Fördermittel vom Landkreis Ludwigslust Parchim erhalten. Davon sind allein 46 000 Euro Lohnkosten beziehungsweise Betriebskostenzuschüsse, die restlichen 12 000 Euro verblieben für die reine Jugendarbeit in den zehn amtsangehörigen Gemeinden. „Eine Summe also, die nichts ist als ein Tropfen auf den heißen Stein“, so Wolfgang Hinz, der Leitende Verwaltungsbeamte.