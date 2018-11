Parchim/Lübz : Weihnachtsmann auf Achse

Morgen startet unser Weihnachtsmann-Gewinnspiel / Mitraten und gewinnen

von Simone Herbst

29. November 2018, 23:00 Uhr

Noch ist unser Mini-Weihnachtsmann dabei, seine Route zu planen, noch hat er es warm und gemütlich in unserer Redaktion. Doch schon morgen wird er losziehen, um die Kreisstadt zu entdecken, im Parchimer Umland unterwegs zu sein und er hat uns verraten, dass er auch die Region Lübz – Plau – Goldberg ganz genau unter die Lupe nehmen wird. Schließlich muss er sich in der Gegend auskennen wie in seiner Westentasche, wenn am 24. Dezember, seinem großen Tag, nichts schiefgehen soll.

Wir werden uns ihm an die Fersen heften und wann immer wir ihn erwischen, werden wir ihn fotografieren. An dieser Stelle, liebe Leser, nehmen wir Sie mit, denn da kommen Sie ins Spiel, wenn Sie wollen: Sie können bei unserem Weihnachtsmann-Ratespiel mitmachen. Rufen Sie uns an, wenn Sie wissen, wo sich der gute Alte herumgetrieben hat. Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie einen der Preise, die Geschäftsleute der Region und die SVZ zur Verfügung stellen. Los geht’s morgen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß! sihe