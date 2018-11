Parchim : Weihnachtskonzert mit dem Elde-Blasorchester

von Christiane Großmann

21. November 2018, 10:17 Uhr

Der erste Nachtfrost hat die Landschaft mit weißen Eiskristallen überzogen und uns einen kleinen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Winter sowie die damit verbundene Weihnachtszeit beschert. Zur Einstimmung auf das große Fest lädt die Sparkasse Parchim-Lübz traditionell zum beliebten Weihnachkonzert ein. Es findet am 15. Dezember ab 15.30 Uhr in der Hauptstelle am Moltkeplatz statt. Es gastiert das Elde-Blasorchester Parchim-Lübz unter der Leitung von Heiko Wiegandt.

Das Ensemble präsentiert ein bunt gemischtes Weihnachtsprogramm mit traditionellen deutschen und englischen Weihnachtsliedern und konzertanten Stücken, wie zum Beispiel „All you want for Christmas“ „Halleluja“, „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und „Little Drummer Boy“. Einige Titel werden von Sina Wallstabe gesanglich begleitet. Ihr Gesang wird die vorweihnachtliche Stimmung des Konzertes zusätzlich abrunden. Aber auch junge Talente präsentieren an diesem Nachmittag ihr musikalisches Können.

Wer sich für gute zwei Stunden in angenehme Weihnachtsstimmung ver-setzen lassen möchte, sollte den Kartenkauf nicht mehr auf die lange Bank schieben.

Ticktes sind ab Montag nächster Woche in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Parchim-Lübz zum Preis von zehn Euro erhältlich.