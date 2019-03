Parchim : Vortrag: War es ein Unfall oder Mord?

von svz.de

12. März 2019, 08:45 Uhr

Auf der Bühne der Stadthalle in Parchim wird es gruselig. Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke präsentiert am Sonnabend, 23. März, um 20 Uhr seinen Vortrag „Fälle am Rande des Möglichen“. Benecke widmet sich auf skurrile bis teilweise eklige Weise spannenden Fragen, die man manchmal lieber nicht beantwortet haben möchte. Durch die Analyse verschiedener Insekten, die auf Leichen gefunden wurden, konnte schon unzähligen Verbrechern weltweit das Handwerk gelegt werden. Allerdings kann sich dem Betrachter beim Anblick einiger Fotos leicht schon mal der Magen umdrehen. Kartenreservierung unter Telefon 03871/6067220.