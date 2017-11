Parchim : Vorglühen beim Schaustellerabend

vergrößern 1 von 3 Foto: Steffen Pietka 1 von 3





von Mona Laudan

erstellt am 03.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Bevor die Sinne in einem viertägigen Rausch von Lichtern, Farben, Gerüchen, Musik und Menschen ohne Ende vernebelt werden, wurde am Mittwoch noch einmal in entspannter Runde beisammen gesessen.

Die Stadt Parchim hatte zum traditionellen Schaustellerabend mit warmen Köstlichkeiten in den Rathauskeller geladen und gekommen waren sie: Die sogenannten „fliegenden Bauten“ (mobile Gastronomie und Verkaufsbetriebe) genauso wie die Betreiber von Fahrgeschäften für jung und alt.

Dazu gehört auch Beatrix Weber mit „Crazy Jumbo“, das erst letztes Jahr im Herbst fertiggestellt wurde und als besonders familienfreundlich gilt. Das Schaustellertum ist ihr buchstäblich in die Wiege gelegt worden – „ich wurde im Wohnwagen geboren“. Dass dieses Gewerbe in der Familie liegt, kennt auch Bryan Sobczyk nicht anders. Bereits in der siebten Generation ist der 24-jährige mit der „Mandelbrennerei“ unterwegs. Frei nach dem Schaustellermotto „Die weite Welt ist unser Feld“ beschickt der Magdeburger mitsamt Freundin Simona Siculiakova 25 bis 30 Jahrmärkte jährlich. Davon sticht der Martinimarkt mit einer Eigenheit besonders heraus: „Die Organisation ist wirklich sehr gut“, lobt Bryan Sobczyk. Und die liegt bekanntlich in der „Federführung von Frau Wolff“, erkennt auch Bürgermeister Dirk Flörke die ganzjährige Arbeit um den Martinimarkt an. Marktleiterin Gabi Wolff sorgte auch dank einer gehörigen Portion Hartnäckigkeit dafür, dass der Münchener Karl Häsler wieder mit von der Partie ist; dieses Jahr mit „Encounter“, einer Multivisionsshow mit Hightech-Spezialeffekten, die schon auf dem Oktoberfest Premiere feierte (SVZ berichtete).

„Parchim liegt mir am Herzen“, gesteht der Bayer und freut sich schon auf die kommenden Tage, die erfahrungsgemäß viele Besucher in fröhlicher Feierlaune auf den Festplatz an der Bergstraße locken. Diese werden sich dieses Jahr auf einige Neuheiten freuen können. Dazu gehört auch das „Tingeltangel -Travestie-Kabarett“. Der Eintritt ist hier umsonst und bei leckeren und bekanntlich auch stimmungsfördernden Getränken darf hier in eine Welt der geschlechterübergreifenden Rollenspiele auf der Bühne eingetaucht werden.

Parchims Bürgermeister Dirk Flörke freut sich jedenfalls auf „ein vergnügliches Martinimarkt-Wochenende“.