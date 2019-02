Parchim : Vier Tage für die ganze Familie

Bei den Kreativtagen am 10. März und 17. November können Jung und Alt zusammen an vielen verschiedenen Ständen neue Bastelideen sammeln.

von svz.de

08. Februar 2019, 11:35 Uhr

Mit Kind und Kegel ins Parchimer Haus der Jugend: Das Team der städtischen Einrichtung möchte im Laufe des Jahres vier Familientage auf die Beine stellen. Bei den Kreativtagen am 10. März und 17. November können Jung und Alt zusammen an vielen verschiedenen Ständen neue Bastelideen sammeln. Die große Kindertagssause am 1. Juni wird natürlich ebenfalls als Tag für die ganze Familie ausgerichtet. Wie bereits berichtet, bündeln zum vierten Mal in Folge Parchimer Vereine und Initiativen ihre Kräfte, um für die jüngsten Erdenbürger aus Stadt und Land ein pralles Fest auf die Beine zu stellen.

Ein weiteres familienorientiertes Angebot ist für den Herbst geplant. Der Termin wird kurzfristig festgelegt, wenn ideales Drachenflugwetter herrscht.