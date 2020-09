Parchim : Vielschichte Werke

Galerie ebe zeigt Fotomalereien von Detlef Münnich

Es war schon etwas ganz anderes, was die Besucher der Galerie ebe am Sonntag in der Lübzer Chaussee 7 erwartete. „Fotomalerei“, so der schlichte Titel der nunmehr 173. Ausstellung, aber schlicht sind die Bilder von Detlef Münnich keineswegs. Im Gegenteil. Vielschichtig ist ein erster Eindruck, dynamisch und mit einer gewissen Sogwirkung sind weitere Eigenschaften, die man den Bildern gedanklich zuordnet. Es ist spannend zu hören, wie der Künstler selbst die Entstehung seiner Werke beschreibt, die aus Fotostreifen oder -schnipseln bestehen. „Ich habe Bilder im Kopf, aus denen sich Motive entwickeln, die ich wiederum in Skizzen festhalte, um sie dann auf ihr künstlerisches Potenzial zu durchleuchten“, so Detlef Münnich während der Vernissage. Aus Fotos schneidet er dann die entsprechenden Farben und Motive aus und legt sie anschließend sortiert auf Kartonplatten, bevor dann der Prozess des Klebens beginnt. Den lässt er sich gerne von Musik und Hörbüchern begleiten, verrät er weiter und auch, dass die Bilder oft ein Eigenleben entwickeln. Es sei immer wieder ein spannender Prozess, egal ob er ein Motiv vorher skizziert habe oder es in freien Gedanken auf Papier banne. „Das Bild sagt mir, was ich machen soll“, erzählt Detlef Münnich und bringt es so auf den Punkt: „ Ich male mit Fototeilen und setze damit meine Pinselstriche – Fotomalerei eben.“ Und was er mit eben diesen Fotofragmenten schafft, das beeindruckte auch die Besucher der Vernissage. „Man kommt in die Ausstellung und muss die Bilder erstmal auf sich wirken lassen, um sie sich dann zu erschließen“, so der Parchimer Maler Werner Grimmer. Die Arbeiten des 1959 in Weimar geborenen Künstlers Detlef Münnich sind noch bis zum 24. Oktober in der Galerie ebe zu sehen.