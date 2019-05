Parchim : Tortenbuffet und Kinderprogramm am Ziegeleiweg

von svz.de

27. Mai 2019, 13:57 Uhr

Tag der offenen Tür bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft: Am 22. Juni können Interessierte ab 13.30 bis gegen 17 Uhr hautnah miterleben, wie das Leben im Soziokulturellen Familien- und Stadtteilzentrum am Ziegeleiweg 1c pulsiert. Geboten werden ein großes Programm im Saal sowie ein weiteres speziell für Kinder. Es gibt ein Tortenbuffet und eine Candybar. Die Landeskirchliche Gemeinschaft arbeitet eigenständig innerhalb der evangelischen Landeskirche. Zentrale Veranstaltung ist der immer am Sonntag um 17 Uhr stattfindende Abendgottesdienst.