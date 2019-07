Tessenow: Kettenbagger von Baustelle gestohlen

von svz.de

22. Juli 2019, 11:36 Uhr

Am Wochenende haben unbekannte Täter von einer Baustelle in Tessenow einen Minibagger gestohlen. Dabei handelt es sich um einen 6,5 Tonnen schweren, orangefarbenen Kettenbagger der Marke HITACHI mit diversen Anbauteilen, der zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag von der Baustelle an der B 321 entwendet wurde. Der Wert der gestohlenen Arbeitsmaschine soll sich auf über 70.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des gestohlenen Baggers.