Parchim : Tambourins geben sich erneut die Ehre

Parchimer Band tritt am Sonnabend im Luisenspeicher auf

von Christiane Großmann

21. November 2018, 13:35 Uhr

Ein Riesentopf voll selbst zubereiteter Kohlrouladen, ein Blech hausgemachter Kuchen und die Kühlbox randvoll bestückt mit edlen Tropfen: Wenn die Tambourins aus Wedel, Brüel, Lübz, Delmenhorst und Parchim zum Probenwochenende in der Musikgarage von Peter (Mäxchen) Wolff einfliegen, genießt das leibliche Wohl sehr hohe Priorität.

Etwa einmal im Monat sieht sich die Band in der Eldestadt. Derzeit steht die Verabredung sogar im Zweiwochentakt. Man bereitet sich auf den nächsten Tanzabend vor: Am 24. November spielen die Tambourins wieder im Parchimer Luisenspeicher (ab 20 Uhr, Einlass eine Stunde eher). Dort sowie in der Buchhandlung Fette und bei dem frisch gekürten Musikpreisträger des Landkreises, Peter Wolff, können Tickets im Vorverkauf erworben werden.

Noch vor ein paar Jahren hätten Wolf Kröpelin, Peter Wolff, Rüdiger Popall und Norbert Neuhaus wohl nicht gedacht, dass sie mal wieder wie in alten Zeiten zusammen Musik machen würden. Obwohl: So eine heimliche Sehnsucht war natürlich immer da. Die Tambourins – das ist die Band, die von 1965 bis 1970 zu den angesagten Partymachern zwischen Parchim, Ludwigslust und Dömitz gehörte.

45 Jahre nach dem Abitur lieferte ein Jubiläumsklassentreffen die Initialzündung. Die Zeiten waren günstig, denn die Mitglieder des Ur-Quartetts steuerten auf die Rente zu, was das Terminmanagement wesentlich entspannt. Der erste Tanzabend Anfang 2018 im Luisenspeicher war ein sensationeller Erfolg und weckte Lust auf mehr. Inzwischen gaben sich die Tambourins auch in Plau am See die Ehre. Eine Demo-CD ist in Planung und soll Anfang 2019 eingespielt werden. Kredenzt werden Songs von den 1960er-Jahren bis heute. Verstärkung holte sich die Band mit Sängerin Nancy Melzner sowie Saxophonist Siegfried Pekrul.

Als „Vorband“ tritt Sonnabend die Parchimer Gruppe „HICK“ auf. Sie bringt deutschsprachigen Rock mit. Die selbst verfassten Texte stammen zumeist von Hartwig Thomas. chgr