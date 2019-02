Parchim : Tag der sozialen Gerechtigkeit

von svz.de

20. Februar 2019, 08:35 Uhr

Zum „Tag der sozialen Gerechtigkeit“ treffen sich am morgigen Donnerstag, 21. Februar, die Landtagsabgeordnete Jacqueline Bernhardt, Fraktion Die Linke, und Mitglieder der Basisorganisation der Stadt zu einem Infostand in der Nähe des Edeka-Marktes in der Breiten Straße in Ludwigslust. Landesweit ließ die Linksfraktion Großflächen unter dem Motto „Freie Fahrt für Kinder und Jugendliche mit Bus und Bahn“ plakatieren; – auch im Landkreis unter anderem in Ludwigslust, Sternberg und Parchim. Bei Kaffee und Tee wird von 14 bis 15 Uhr über Fragen, Forderungen und zukünftige Aufgaben gesprochen. „Soziale Gerechtigkeit ist mehr – es geht um gleiche Rechte, gleiche Chancen unabhängig vom Geldbeutel,“ so Jacqueline Bernhardt.