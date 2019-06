PArchim : Tag der Architektur

von svz.de

26. Juni 2019, 05:00 Uhr

Der bundesweite Tag der Architektur findet am 29. und 30. Juni statt. Der Tag bietet in MV die Möglichkeit, Einblicke in Bauwerke zu erhalten, die sonst mitunter nicht öffentlich zugänglich sind. Unter dem diesjährigen Motto „Räume prägen“ werden verschiedene Bauwerke geöffnet und vorgestellt. Führungen gibt es unter anderem in Grabow um 14 Uhr,Sanierung der Wälle am Kanal im Schlosspark Ludwigslust um 14.30 Uhr, Denkmalgerechte Sanierung der Wallanlagen Parchim um 11 Uhr und Umbau des Landstallmeisterhauses, Landgestüt Redefin stündlich ab 11 Uhr.