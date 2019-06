von svz.de

26. Juni 2019, 05:00 Uhr

In Parchims Südstadt findet seit nunmehr 28 Jahren jeweils am ersten Sonnabend im Juli das traditionelle Südstadt-Sommerfest statt – unter dem bewährten Motto: „Sport, Spiel und Spaß für Jung & Alt mit Angeboten für die die ganze Familie“ am. 6. Juli ab 15 Uhr auf dem Spielplatz Brunnenstraße / Cleemannstraße