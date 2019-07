Mestlin : Störche lernen das Fliegen

Die Jungen sind fleißig am Üben.

Die drei Jungstörche im Nest an der Goldberger Straße sind jetzt schon dabei, ihre Flügel zu schlagen. Nur noch wenige Tage und sie werden ihr Nest verlassen und ihre ersten Runden in der Luft drehen. Dann beginnt die große Reise ins Winterquartier im Süden. In Mestlin sind es in diesem Jahr nur diese drei Störche, die das Licht der Welt erblickten. Zwar ist das Nest an der Bäckerei Melchert auch besetzt, aber dort kam diesmal kein Nachwuchs.