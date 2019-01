Parchim : Sternsinger bei Sternberg

von svz.de

16. Januar 2019, 10:39 Uhr

„Sternsinger sind Glücksbringer“ – Singend kamen sie den Flur in der Kreisverwaltung entlang. Die Kleinen der Kita „Arche Noah“ aus Parchim brachten gestern den traditionellen Segen in die Kreisverwaltung. Landrat Stefan Sternberg spendete gern für ein Kinderprojekt in Peru. „Schön, dass ihr gekommen seid“, bedankte er sich und lobte die Sammelaktion als wertvollen Beitrag. „Nicht alle Kinder in der Welt haben es so gut. Umso schöner finde ich es, wenn sich schon junge Menschen für andere einsetzen.“