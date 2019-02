Parchim : Stadt will in den Lewitz-Verein

Die Stadt Parchim diskutiert einen Beitritt zum Verein „Lewitz e.V.“ und könnte, wenn die Stadtvertretung dem zustimmt, zum 1. Mai bereits Mitglied werden.

von svz.de

05. Februar 2019, 13:29 Uhr

Die Stadt Parchim diskutiert einen Beitritt zum Verein „Lewitz e.V.“ und könnte, wenn die Stadtvertretung dem zustimmt, zum 1. Mai bereits Mitglied werden. Dem Verein gehören etwa 50 Mitglieder an. Sie setzen sich für Denkmal- und Naturschutz, Landschafts- und Heimatpflege sowie Heimatkunde ein. Seit der Neuaufstellung des Vereins vor einem Jahr und der Einstellung einer Koordinatorin wachsen die Aktivitäten im Bereich Vernetzung und Marketing. Die Mitglieder des städtischen Wirtschaftsausschusses beschäftigen sich mit der Frage eines Beitritts auf ihrer nächsten Sitzung. Diese findet am Mittwoch, 13. Februar, ab 18 Uhr im Rathaus am Schuhmarkt, Raum 313 statt.