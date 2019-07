Parchim : Sommerfest lockt auf den Spielplatz in der Südstadt

von Jacqueline Worch

03. Juli 2019, 11:05 Uhr

Seit nun mehr 28 Jahren können sich Parchimer und Besucher der Kreisstadt am ersten Sonnabend im Juli am traditionellen Südstadt-Sommerfest erfreuen. Gemeinsam mit Jugendlichen, Vereinsmitgliedern und ehrenamtlichen Helfern bereitet das Mehrgenerationenhaus „Club am Südring“ die Festivitäten mit Jugendlichen, Vereinsmitgliedern und ehrenamtlichen Helfern vor. Spielerische Wettbewerber, eine Hüpfburg, eine kleine Goldwäscherei, eine Schaumkuss-Wurfmaschine, Kinderschminken und eine besondere Überraschung warten auf die Besucher. Es wird „indianisch“, heißt es in der Ankündigung. Mehr verraten die Organisatoren noch nicht. Beginn am Sonnabend ist um15 Uhr auf dem Spielplatz Brunnenstraße/Cleemannsgtraße. Unter dem bewährten Motto „Sport, Spiel und Spaß für Jung und Alt“ findet die ganze Familie hier Angebote.