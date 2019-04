Parchim : Schüler auf Müllpirsch

Fünft- und Zehntklässler gemeinsam in Aktion

von Christiane Großmann

05. April 2019, 05:00 Uhr

„Am liebsten würde ich den Leuten den Müll vor die eigene Haustür tragen“, kommentiert Jannis (10), als er sich gestern Morgen mit seinen Mitschülern aus der Klasse 5d startklar machte: Bewaffnet mit Abfalltüten schwärmten die Kinder aus, um dem Unrat in der Innenstadt den Kampf anzusagen.

Zu dieser guten Tat wurden die Fünftklässler der Fritz-Reuter-Schule von ihren großen Paten aus der zehnten Klasse angestiftet. Die beteiligten sich natürlich selbst mit gutem Vorbild an der Müllpirsch und ließen für eine sauberere Heimatstadt eine Deutschstunde sausen. Den Anstoß zu dieser klassenübergreifenden Aktion lieferte der Aufruf der Stadt zum diesjährigen Frühjahrsputz. Die 25 Zehntklässler der Fritz-Reuter-Schule fühlten sich mit ihrer Klassenlehrerin Ulrike Bohnstedt davon angesprochen. Und auch die derzeit überall diskutierte europaweite Schülerstreikwelle für den Klimawandel (Fridays for Future) spielt da am Rande mit hinein: Statt in ihrer Arbeitszeit Plakate zu kleben, wollten sich die Reuterschüler lieber gleich mit einem Arbeitseinsatz für die Umwelt krumm machen.

Das tat in gewohnt zuverlässiger Weise auch schon der Parchimer Angelnachwuchs: Mehr als 40 Kinder, Jugendliche und erwachsene Begleiter drehten beim ersten Arbeitseinsatz in diesem Jahr eine Runde um den oberen und unteren Voigtsdorfer Teich. Die Sammelausbeute füllte drei Säcke. Alle zwölf Monate verlässlich beim Frühjahrsputz zur Stelle ist ebenfalls der Feuerwehrnachwuchs: Die Jugendtruppe der Parchimer Wehr startet nächsten Mittwoch ab 16.30 Uhr ihren diesjährigen Sondereinsatz. Verstärkung bekommt die Truppe von Bürgermeister Dirk Flörke, der an diesem Nachmittag seinen persönlichen Beitrag für ein „sauberhaftes Parchim“ leisten möchte.

Der stadtweite Frühjahrsputz 2019 findet am 12. April von 13 bis 18 Uhr und am 13. April von 9 bis 12 Uhr statt. Bürger, Gruppen, Firmen, Vereine, Schulen und Einrichtungen sind aufgerufen, sich in Eigenregie daran zu beteiligen. Die Stadt stellt für organisierte gemeinnützige Einsätze bei Bedarf Müllsäcke zur Verfügung und organisiert die Abholung von den vorher vereinbarten Sammelstellen. Konkrete Absprachen sind bis zum 11. April unter Telefon 03871/71327 im Stadthaus, Zimmer 320, möglich.