Schon als Kind fasziniert

Mike Kahle holt Gesamtsieg bei der Jahresauftaktveranstaltung der Krenzliner und Mallisser Brieftaubenzuchtvereine

von Christiane Großmann

14. Januar 2019, 12:03 Uhr

Ein gleichmäßiges Gurren geht durch den Raum, das leichte Kratzen der Krallen auf dem Käfigboden ist zu hören. Die Tauben putzen ihr Gefieder, während sie von den Besuchern von allen Seiten begutachtet werden. Insgesamt 50 Tauben wurden auf der Ausstellung auf dem Glaisiner Forsthof gezeigt, die traditionell zum Jahresanfang von den Brieftaubenzuchtvereinen „Rauschende Schwingen“ Krenzlin und „Friedenstaube“ Malliß organisiert wird.

Einige der Käfige sind mit goldenen, silbernen und bronzefarbenen Girlanden geschmückt, zeigen an, dass diese Tauben besonders gut bewertet wurden und somit einen Platz gewonnen haben. Bereits am Sonnabendmorgen wurden die Tauben von Preisrichter Erwin Klatt aus Schwerin bewertet, wie Günther Möller mitteilt. Nachdem der Richter sich einen Gesamteindruck von allen Tieren verschafft hat, werden die Tauben einzeln aus den Käfigen genommen und begutachtet. „Bewertet werden unter anderem Knochenbau, die Festigkeit des Rückens, die Harmonie des Körperbaus, Gefieder und Flügel“, erklärt Günther Möller, selbst erfahrener Züchter und langjähriges Vereinsmitglied. In fünf Kategorien wurden jeweils die Plätze 1 bis 3 vergeben.

Den Gesamtsieg konnte sich bei der diesjährigen Auftaktveranstaltung Mike Kahle aus Alt Krenzlin holen. Mit insgesamt fünf Tauben nahm er an der Ausstellung teil, zwei von ihnen holten Platzierungen in verschiedenen Kategorien und sicherten so den Gesamtsieg. „Schon als Kind haben mich Tauben fasziniert, ich war damals sogar in einer Arbeitsgruppe für junge Brieftaubenzüchter“, erklärt der 54-Jährige. Im Jahr 2006, nachdem er von Thüringen nach Alt Krenzlin gezogen war, nahm er sein ehemaliges Hobby wieder auf. Bis 2012 ist es für den Züchter dann auch richtig gut gelaufen, auf Wettflügen schnitten seine Tauben stets sehr gut ab. „Doch dann gingen die Greifvögel in unserer Region verstärkt auf Beutezug, fast jeden Tag starb eine meiner Tauben“, erinnert sich Mike Kahle. Seitdem züchtet er nur noch Tauben, lässt die Tiere aber nicht mehr fliegen. „Und das war eigentlich immer das Schönste. Wenn die Tauben nach einem Flug wieder am Himmel über unserem Grundstück aufgetaucht sind und nach Hause kamen.“ Da die Tauben im Winter nicht zu Wettflügen aufbrechen, nutzen die Vereine diese Zeit gerne für Ausstellungen und den Austausch untereinander.