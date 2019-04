Parchim : Schmuck selber herstellen

von svz.de

Schmuck ist faszinierend und vielfältig. Und viele Menschen möchten Schmuckstücke selbst entwerfen und anfertigen. Die Volkshochschule zeigt, wie es geht und bietet einen Kurs an, in dem man Schritt für Schritt die handwerklichen Grundkenntnisse lernen kann. Der Workshop mit der Nummer 235-02 findet am Sonnabend, 13. April, von 9 bis 15.45 Uhr in Parchim statt. Anmeldungen unter 03871/7224303.