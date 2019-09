Parchim : Richtig gute Fotos machen

von Onlineredaktion pett

07. September 2019, 05:00 Uhr

Das berühmte Einmaleins der kreativen Digitalfotografie können Hobbyfotografen als auch Anfänger an der Volkshochschule in Parchim lernen. Mit den grundlegenden Regeln dieses Handwerks will der Kurs vertraut machen, der aus einem kreativen und einem technischem Teil besteht. Begriffe wie Bildaufbau und Bildästhetik, Beleuchtung, Blende, ISO, Verschlusszeit, Tiefenschärfe, Weißabgleich und viele mehr werden anschaulich erklärt und mit Übungssequenzen untermalt. Um allen Interessenten die Möglichkeit der Teilnahme zu geben, wurde der Kurs um eine Woche verschoben und beginnt nun am 11. September um 18 Uhr. Das Angebot umfasst 12 Abende. Anmeldungen und Rückfragen unter 03871/ 7224303.