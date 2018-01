Parchim : Ran an die bürgernahen Themen

vergrößern 1 von 1 Foto: Udo Mitzlaff 1 von 1

09.Jan.2018

„Ihr seid ja nur zur Wahl da!“ Diesen Spruch wollen Nico Conrad und Dominic Lagoski nicht mehr hören. Der Kreisvorsitzende der SPD-Jugendorganisation Jusos und sein Stellvertreter hatten nach dem AfD-Durchmarsch in Parchims Innenstadt bei der Bundestagswahl versprochen: So geht es nicht weiter. Jetzt liefern sie Themen. Die Jung-SPDler haben sich um ein lokales Dauerstreitthema in der Kreisstadt gekümmert, den Auto- und Radverkehr in der einstigen Fußgängerzone Lange Straße. Dafür haben sie rund hundert Anwohner und Geschäftsleute befragt.

Zur Erinnerung: In zwei Wahlbezirken in Parchims City (Rathaus, Goetheschule) war die AfD bei der Bundestagswahl im September 2017 die Partei mit den meisten Erststimmen. Danach hatte Juso-Kreischef Nico Conrad ein Umdenken in der Kommunalpolitik gefordert: „Wenn wir AfD-Wähler zurückgewinnen wollen, müssen wir die Probleme der Menschen aufnehmen und in die Politik einfließen lassen.“ Vize-Vorstand Dominic Lagoski: „Wir wollen zeigen, dass wir als Jusos kommunalpolitische Themen bedienen können.“

So machten sich die Jusos auf den Weg und starteten ihre Umfrage bei Wind und Wetter. Tenor: Anlieger und Gewerbetreibende wünschen sich mehr Parkplätze, mehr öffentliche Toiletten und mehr Rücksicht.

„Eine Sorge der Geschäftsleute sind die steigenden Mieten. Um die Innenstadt zu beleben, müssten die Mieten sinken“, sagt Nico Conrad. Es sind auch die befragten Händler, die sich für mehr Parkplätze direkt in der Langen Straße stark machen. Derzeit ist die Zahl eher begrenzt. Mehr Parkplätze würden das Einkaufen kundenfreundlicher machen.

Generell gegen den Autoverkehr in der Langen Straße votieren wenige, allerdings wünschen sich viele der Befragten mehr Rücksicht seitens der Auto- und Radfahrer. Dominic Lagoski: „Häufiger wurde gesagt, dass Geschwindigkeitskontrollen hilfreich wären. Manche wollen die Durchfahrt auf die Zeit zwischen 8 und 18 Uhr beschränken.“

Die Jusos haben nach der Umfrage ein Meinungsbild zur Situation erstellt. Zwischen „geht gar nicht“ und „sehr gut“ konnten die Befragten Punkte setzen. Zwar überwiegen negative Meinungen, insgesamt scheint die Stimmung aber ausgewogen. Wie geht es nun weiter? Nico Conrad: „Wir reden jetzt mit dem Ortsverein. Vielleicht nimmt die Fraktion in der Stadtvertretung die Vorschläge auf. Dann könnten die Anregungen in einen konkreten Antrag eingehen.“

Die Jusos – mittlerweile zählt der Nachwuchs 70 Mitglieder – wollen jetzt als Nächstes Dialogveranstaltungen mit bundes- und landespolitischer Prominenz veranstalten. Themen, die den Bürgern auf den Nägeln brennen, sind als Vorschläge willkommen.