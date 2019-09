Parchim : Räuber Vieting hat Geburtstag

Lothar Krips wird 75 Jahre alt

von Katja Frick

26. September 2019, 05:00 Uhr

Lothar Krips, vielen Parchimern besser als Räuber Vieting bekannt, hat runden Geburtstag. 75 Jahre kann er feiern, mehr als zehn Jahre davon hat er im Räuberkostüm von Parchims berühmtester Sagengestalt verbracht. Weil er damit ein wichtiger Botschafter Parchims ist, wurde Lothar Krips in die Sitzung der Stadtvertreter eingeladen. Dort sprachen ihm Stadtpräsidentin Ilka Rohr (CDU) und Dirk Johannisson, zweiter stellvertretender Bürgermeister der Kreisstadt, ihre Glückwünsche aus und würdigten seine engagierte ehrenamtliche Arbeit. Nicht nur in Parchim, sondern auch überregional für die Sagen- und Märchenstraße Mecklenburg-Vorpommerns. „Ich habe übrigens nie geklaut. Ich habe nur mitgenommen, was andere Leute liegen- oder stehen gelassen haben“, versicherte Vieting-Kirps den Stadtvertretern.