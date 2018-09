15 Feuer in der Kreisstadt : Polizei klärt Brandserie von Parchim auf

Die 16 und 21 Jahre alte Beschuldigten legten zwischen Februar und Anfang August mehrere Feuer.

von svz.de

24. September 2018, 12:56 Uhr

Die Kriminalpolizei in Parchim hat zwei Beschuldigte ermitteln können, die offenbar für 15 Brände in der Kreisstadt in Frage kommen. Die 16 und 21 Jahre alten Beschuldigten sollen zwischen Februar und Anfang August dieses Jahres unter anderem Wertstoffcontainer, Grundstückshecken sowie öffentliche Grasflächen in Brand gesetzt haben. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro entstanden. In den betreffenden Fällen musste die Feuerwehr die Brände löschen.

Die beiden aus der Region stammenden Beschuldigten wurden im Sommer im Zusammenhang mit einem Heckenbrand durch die Polizei gestellt und gerieten damit in den Fokus der Kriminalpolizei. Bei den weiteren Ermittlungen konnten ihnen dann die weiteren Taten zugeordnet werden. Die Beschuldigten haben zwischenzeitlich die Brandlegungen gestanden, ein konkretes Motiv hatten sie offenbar nicht. Die Kripo geht vermutlich von Langeweile aus. Die beiden Beschuldigten sind der Polizei bereits wegen anderer Straftaten, unter anderem wegen Einbruchs und Sachbeschädigung, bekannt.