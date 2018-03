Lübz : Polizei fasst Automaten-Bomber

Sprengattacke mitten in Lübz löst Feuer aus und wird Tätern zum Verhängnis: Gestern offenbar Festnahme in Brandenburg.

Es hört nicht auf: In der Nacht zum Montag sprengten Unbekannte einen Geldautomaten mitten in Lübz. Diesmal wären die Automaten-Bomber fast auf frischer Tat geschnappt worden, weil eine Streifenwagenbesatzung ohnehin in der Nähe unterwegs war. Die flüchtigen Täter mussten ihr Auto zurücklassen. Dann schlugen die Fahnder am Nachmittag zu. Wie unsere Zeitung aus sicherer Quelle erfuhr, sollen zwei der drei mutmaßlichen Täter im Raum Potsdam gefasst worden sein. Dort waren sie mit einem VW-Kleinbus unterwegs. Das Polizeipräsidium in Rostock wollte auf Nachfrage die vorläufige Festnahme weder bestätigen noch dementieren. Zum Geschehen: Es ist gegen 2.45 Uhr am Montagmorgen als ein lauter Knall in der Lübzer Innenstadt die Nachtruhe stört. Kurz darauf werden die Kameraden der Lübzer Freiwilligen Feuerwehr zu einem Löscheinsatz gerufen. Auch die Polizei wird alarmiert. Am Markt 7 soll ein Geldautomat gesprengt worden und in der Folge ein Feuer ausgebrochen sein. Kommissar Zufall greift in diesem Moment ein: Eine Streifenwagenbesatzung ist zur Zeit der Alarmierung gerade in Lübz unterwegs. So sind die Beamten des Plauer Reviers schnell am Tatort, einem Geschäftskomplex. Weitere Polizisten sind bereits angefordert.

Nach Recherchen unserer Zeitung sollen die Täter beim Eintreffen der Polizei sofort die Flucht ergriffen haben. Es soll sich bei ihnen um drei maskierte Personen gehandelt haben, die getrennt in unterschiedliche Richtungen fliehen. Ihr Tatfahrzeug – ein schwarzer Audi A 6 – bleibt zurück. Im Kofferraum finden die Beamten noch die Gasflaschen. Ob das Fahrzeug zuvor gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt, das Kennzeichen soll aber in der Region Lübz entwendet worden sein.

Die Kameraden der Lübzer Wehr haben das Feuer schnell unter Kontrolle. Mit einer Wärmebildkamera suchen sie zusätzlich nach möglichen Glutnestern. Auch ein direkt an die Bankautomaten-Filiale angrenzendes Textilgeschäft wird in Mitleidenschaft gezogen. Wegen der Druckwelle, die bei der Sprengung des Geldautomaten entsteht, werden in dem Geschäft eine Umkleidekabine sowie Regale beschädigt und Waren in den Raum geschleudert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und noch in der Nacht mit der Sicherung der Spuren begonnen. Dazu wurde auch ein Fährtensuchhund eingesetzt. Über die Höhe der Beute sowie über den entstandenen Sachschaden gibt es noch keine Informationen.

Die Spreng-Attacke von Lübz ist nicht die erste in der Region. Zuletzt versuchten Unbekannte im Dezember 2017 den Geldautomaten der Sparkasse Parchim-Lübz am Obi- und Real-Parkplatz in Parchim zu knacken. Die Sprengung gelang, das Geld blieb aber drin. Gegen 2 Uhr in der Nacht leiteten die bis heute nicht gefassten Täter damals Gas in den viel genutzten Geldautomaten und zündeten das Gemisch. „Dabei wurde der Geldautomat komplett zerstört“, meldete damals Dörte Andersson vom Polizeipräsidium Rostock. Teile der Verkleidung schleuderten bis zu 28 Meter weit. Die Polizeisprecherin: „Die innenliegende Geldkassette konnte wegen der hohen Sicherung nicht erbeutet werden.“ Ende Oktober 2016 scheiterten Automatenknacker schon einmal an demselben Parchimer Automaten.

Die Vorgehensweise: Ein Gas oder Gasgemisch wird in die Geldautomaten geleitet und mit einer Zündschnur zur Explosion gebracht, um an die Geldbox mit den Scheinen zu kommen. Was die Täter nicht wussten: Moderne Automaten sind gasgesichert. Sie bauen keinen Druck auf. 318 Geldautomaten seien 2016 bundesweit gesprengt worden, mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor, meldet das Bundeskriminalamt, das von organisierten Tätergruppen ausgeht.