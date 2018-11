Parchim : Politiker finden Zuhörer in Kitas

Spinne Widerlich und Gans Petunia: Wolfgang Waldmüller und Christian Brade aus dem Landtag am Vorlesetag unterwegs

Seit Jahren beteiligen sich auch die Landespolitiker am bundesweiten Vorlesetag, der alljährlich im November stattfindet, in diesem Jahr bereits zum 15. Mal. Gestern weilte der CDU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Waldmüller in der städtischen Kindereinrichtung „Freundschaft“ und las aus dem Buch „Petunia“ von Roger Duvoisin.

Darin geht es um eine Gans, die hochmütig ist weil sie ein Buch gefunden hat und dadurch im Mittelpunkt bei den anderen Tieren auf dem Bauernhof steht. Doch das Problem ist, dass sie gar nicht weiß, was in dem Buch steckt und dass dieses Seiten mit Text und Bildern enthält. Doch als Waldmüller erzählte, dass er von einer Gans namens Petunia vorlesen will, stimmte die kleine Nele das Lied vom „Fuchs, Du hast die Gans gestohlen“ an und alle Kinder stimmten ein. Nach diesem kleinen musikalischen Beginn, las und erzählte Waldmüller die Geschichte und übergab den Kindern anschließend das Buch. „Es ist wichtig vorzulesen, das macht Lust, selbst lesen lernen zu wollen“, so der Politiker. In der Parchimer Einrichtung werden mehr als 50 Kinder verschiedenen Alters bis zum Schulstart betreut und Lesen gehört zum Alltag. „Erst in der vergangenen Woche waren wir in der Bibliothek und vorgelesen wird auch sehr oft“, berichtet Leiterin Sigrid Klimaschewski.

Zur diesjährigen bundesweiten Aktion „Vorlesetag“ ging es auch für den SPD-Landtagsabgeordneten Christian Brade mal wieder in eine Kindertagesstätte.

In der Lübzer Bewegungskita „Pfiffikus“ des DRK-Kreisverbandes Parchim hat er den Kindern das Buch „Die kleine Spinne Widerlich – Eine Wintergeschichte“ von Diana Amft, welches er auch als Präsent daließ, vorgelesen. Der Vorlesetag steht in diesem Jahr unter dem Motto Natur und Umwelt“ und soll ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens setzen. Ziel ist es, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt zu bringen.

In einer gemütlichen Leserunde lauschten die Kinder der Spatzengruppe in beschaulicher Atmosphäre der vorgetragenen Geschichte. „Mir bereitet es jedes Jahr viel Freude, den Kindern vorzulesen und dabei in staunende Augen zu schauen. Außerdem ist es mir ein Anliegen, die frühkindliche Lesekompetenz sowie die Begeisterung für Sprache und Literatur durch das Vorlesen zu fördern“, sagt Christian Brade. Es war für alle eine große Freude sowie ein gelungener und schöner Vormittag. „Ich möchte mich auch bei den Erzieherinnen bedanken, die tagtäglich diese wertvolle pädagogische Betreuungsarbeit leisten,“ verabschiedete sich der Landtagsabgeordnete und kommt gerne wieder zum Vorlesen.